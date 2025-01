TÊNIS

Bahia volta a receber etapa do ATP no segundo semestre de 2025

Local foi onde Gustavo Kuerten, o Guga, ganhou o último título

A Bahia vai voltar oficialmente ao calendário do tênis mundial no segundo semestre de 2025. A Costa do Sauipe, no Litoral Norte, receberá uma etapa do ATP World Tour, o torneio mundial de tênis, após 14 anos. >