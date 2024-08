COMEMORAÇÃO

Baiana completa 100 anos, ganha missa e revela segredo da longevidade: ‘Evitar aborrecimentos’

Não se aborrecer com besteiras, rezar todos os dias e fazer palavras cruzadas. Se a professora aposentada Valcir da Costa e Silva e Sá Barreto (ufa!) tivesse uma receita para a longevidade, é certo que os três preceitos diários estariam em destaque na lista. Neste domingo (4), a baiana completa 100 anos e ganhou uma missa em comemoração, que foi realizada no salão de festas do apartamento onde mora, em Salvador. Amigos e familiares prestigiaram a aniversariante com muita festa.