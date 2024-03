SOLIDARIEDADE

Baiana de acarajé faz campanha de arrecadação de alimentos para abrigo de idosos no Subúrbio Ferroviário

A baiana Dinalva do Acarajé completou 57 anos no último dia 20, mas o presente quem vai ganhar são os idosos acolhidos no Abrigo Lar dos Anjos, em Paripe, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Há mais de 10 anos, a quituteira, que mantém seu tabuleiro no bairro de Marechal Rondon, realiza campanhas de arrecadação para ajudar instituições necessitadas.