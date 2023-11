Do tradicional ao diferentão: veja as versões de acarajé encontradas em Salvador

bARCA DE . Crédito: reprodução

As polêmicas que embalam os acarajés “diferentões” parecem despertar a criatividade dos baianos para criações cada vez mais inusitadas. Nestes casos, quem defende a tradição prefere se referir às reinterpretações da iguaria como bolinhos de feijão. Sendo assim o CORREIO mapeou algumas opções que fogem à tradição.



O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que integrou o ofício da baiana de acarajé na lista de patrimônio cultural brasileiro, do Livro de Registro dos Saberes, estabelece que o acarajé tradicional é vendido no tabuleiro, feito com feijão e recheados com vatapá, caruru, camarão, entre outras iguarias.

Não há variações de cor, tamanho, nem forma de servir. Na lista abaixo, confira o resultado de quando algumas dessas mudanças acontecem:

Barca de acarajé:

No tabuleiro de acarajé da Neide, na Rua Duarte da Costa,156, Vila Ruy Barbosa, os bolinhos são servidos em barcas de sushi. A embalagem é preenchida com mini bolinhos, camarão, salada, caruru, vatapá, entre outros. Os preços variam entre R$40 e R$70 e podem ser adquiridos por aplicativo de comida ou pelo whatsapp (99737-5594). O funcionamento é de segunda a sábado, das 14h às 19h30.

Acarajé de 1kg:

HAB Hauara Acarajé do beco (@hauaraacarajedobeco), o bolinho é pra matar a vontade de uma família, com 1kg. Localizado em Camaçari, funciona de quarta a domingo, das 18h às 23h. A iguaria sem camarão custa R$29,99 e com camarão custa R$34,99. Além desses recheios, o HAB tem opções com camarão, alho e óleo, mariscada, entre outros.

Bolinho Rosa: