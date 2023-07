Baiana Nathália Garcia é 1ª mulher à frente do Marketing do Bradesco

Crédito: Divulgação

A soteropolitana Nathália Garcia, com família dividida entre o Vale do Jequiriçá e a capital baiana, tornou-se, há cerca de um mês, a primeira mulher a ser nomeada Diretora de Marketing do Bradesco. "É uma honra, além de muito gratificante. Fiquei muito feliz e tenho consciência da grande responsabilidade que é exercer esse papel", revelou com exclusividade ao Alô Alô Bahia.



Formada em Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Marketing Digital pela ESPM, a baiana, com o pé no chão, reconhece a conquista alcançada com simplicidade. "É um marco importante e cheio de simbologia, ser uma das lideranças femininas do banco, e ainda representando o empoderamento da mulher nordestina", destaca a executiva.

"Apesar de todos os desafios enfrentados por nós, mulheres, seguimos em frente sendo competentes, criativas e com habilidades empreendedoras, reforçando assim que estamos capacitadas para assumir quaisquer posições", reforça Nathália, que fica feliz de poder inspirar outras mulheres.

"Me tocou muito a repercussão quando assumi este cargo. Recebi muitas mensagens e uma delas me chamou atenção. Era de uma estudante de Marketing de Fortaleza, dizendo que estava prestes a deixar o mundo corporativo para empreender, mas que a minha conquista fez ela acreditar que também pode atingir um lugar de destaque em uma grande organização corporativa", contou, motivada. "Ser exemplo para outras mulheres me impulsiona a continuar e querer cada vez mais fazer um trabalho de excelência", pondera.

Trajetória

A trajetória de Nathália começou ainda na Bahia, na indústria do segmento de metal e mecânica, onde trabalhou por 9 anos, com atuação na área de auditoria financeira. "Por conta dessa experiência, foi muito natural migrar para o setor bancário, onde tive a oportunidade de trabalhar para grandes players do mercado e passar por diversas localidades até vir para São Paulo, em 2014", contou.

A atuação direta no setor financeiro começou em 2007, no Citibank e, depois, no HSBC Brasil. No Bradesco, começou em 2017, nas áreas Comercial e de Estratégia da Bradesco Corretora, antes de assumir a liderança da Ágora Investimentos.

Há 3 anos, ela assumiu as áreas de negócios no Marketing do banco, onde atuou, entre outras funções, no gerenciamento das equipes de marketing nas entregas de comunicação interna e externa. Agora à frente do Marketing do Bradesco, a executiva está positiva. "Tenho a certeza de que, junto com o time de excelentes profissionais, iremos realizar trabalhos incríveis e com resultados fora da curva", disse.