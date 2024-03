MÃE NÃO GESTANTE

Baiana precisou brigar na Justiça para cartório registrar criança com duas mães

O direito só foi concedido após uma ação declaratória de dupla maternidade, depois de três meses do nascimento de Marcelo Machado. “A minha primeira dificuldade foi no registro de certidão de nascimento. Só conseguimos colocar o meu nome no documento três meses depois do nascimento do meu filho”, diz.