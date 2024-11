SUMIDO HÁ OITO DIAS

Baiano de 21 anos desaparece após dormir em casa de amigo em SP

Kaique Andrade Santos fez último contato com a família em 27 de outubro

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 07:27

Kaique é procurado há uma semana Crédito: Acervo Pessoal

Um jovem de 21 anos está desaparecido há oito dias após dormir na casa de um amigo em São Paulo (SP). Kaique Andrade Santos morava no bairro de Águas Claras, em Salvador, e se mudou para a capital paulista há um ano em busca de emprego. O último contato com a família foi em 27 de outubro, num domingo, quando passou o fim de semana fora de casa.

Desde então, ele não aparece no trabalho ou entra em contato com familiares. O pai do jovem, Kleber Santos, viajou até São Paulo para procurar o filho. "Estou me sentindo incapaz, não sei nem por onde começar. A mãe só faz chorar, só me liga chorando. A família está em oração e rezando para que ele apareça bem. É a esperança de tudo", conta.

Segundo os parentes, não há nenhuma suspeita do que pode ter acontecido com Kaique. Eles não conseguiram localizar o contato do amigo com quem o jovem estava e chegaram a falar com a ex-namorada do baiano, mas ela informou que não tinha mais contato.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP-) informou que o desaparecimento do homem foi registrado na Delegacia Eletrônica e o caso está sendo investigado pelo 100° Distrito Policial de Jardim Herculano. As investigações prosseguem com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O jovem trabalhava no ramo da construção civil e o alerta do desaparecimento surgiu quando o RH da empresa entrou em contato com uma das primas do jovem.

"No sábado ele falou para a prima da gente que iria na casa de um colega, tanto que ele saiu de bermuda, sandália e camiseta. Ele dormiu na casa de um colega e, no domingo, ligou de tarde para a prima [que era o contato de emergência] e falou que iria dormir de novo lá. Na terça pela tarde, a empresa ligou perguntando se ele estava doente, porque não ia trabalhar há dois dias", relembra o pai.