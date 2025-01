INVESTIGAÇÃO

Baiano de 21 anos que sonhava em ser jogador de futebol morre afogado em Portugal

O jovem Gabriel Cunha era apontado como suspeito de tráfico pela polícia local

O baiano Gabriel Cunha, de 21 anos, morreu afogado na quinta-feira (15), em um rio na cidade de Coimbra, em Portugal. Conforme apuração do portal Notícias de Coimbra, o jovem se jogou no Rio Mondego após fugir de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP). Ele era apontado como suspeito de tráfico de drogas pela corporação.

Natural de Salvador, Gabriel teria chegado ao país em 2023 com o objetivo de se tornar jogador de futebol e estava esperando um filho com sua companheira. “Se ele tivesse alguma coisa que o comprometesse, mandava fora, nunca se atirava ao rio. Ele nem sabia nadar”, afirmou a mulher grávida, cuja identidade não foi revelada.

A fuga do jovem teria começado após ele ser avistado por dois agentes na localidade Terreiro de Mendonça, por volta das 11h50, há 500 metros do local onde aconteceu o afogamento. Posteriormente, o corpo do jovem, já sem sinais vitais, foi resgatado pelos bombeiros.