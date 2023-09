Baiano realiza sonho de infância e constrói helicóptero inusitado em Capim Grosso

No interior da Bahia, na cidade de Capim Grosso, a 260 km de Salvador, um morador chamado Antônio Matos, de 40 anos, realizou um feito impressionante: construiu um helicóptero para realizar um sonho de infância. Segundo o criador, a aeronave experimental é um projeto de seis anos de estudo e contou com a colaboração de pessoas de diversos estados para ser colocada em prática.



Ainda conforme Antônio, ele pretende levantar voo no próximo mês, quando deve fazer um evento para este voo inaugural. O capim-grossense conta que é responsável por toda a confecção e teria concluído o equipamento há cerca de dez meses.