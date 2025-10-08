Acesse sua conta
Baiano se torna segundo melhor cozinheiro do Brasil nas Competições Senac 2025

Felippe Vila Flor conquistou medalha de prata contra participantes de diversos estados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:54

Baiano se torna segundo melhor cozinheiro do Brasil nas Competições Senac 2025
Baiano se torna segundo melhor cozinheiro do Brasil nas Competições Senac 2025 Crédito: Divulgação

O baiano Felippe Vila Flor garantiu o segundo lugar na prova de Cozinha das Competições Senac de Educação Profissional 2025, realizadas em nível nacional entre os dias 18 e 20 de setembro, no Rio de Janeiro (RJ). Representando a Bahia, ele levou a medalha de prata em uma disputa que reuniu jovens talentos de diferentes regiões do país.

A reportagem do CORREIO esteve no local e pôde acompanhar de perto como funciona a competição. A disputa testa as habilidades técnicas, criatividade e capacidade de organização dos competidores, que precisam preparar pratos completos dentro de um tempo limitado e seguindo padrões internacionais de gastronomia.

O desempenho é avaliado por especialistas da área, que observam critérios como sabor, apresentação, uso correto de técnicas e aproveitamento dos insumos.

Na modalidade Cozinha, o pódio ficou completo com:

Ouro: Gustavo Ramos Argould – RS

Prata: Felippe Vila Flor – BA

Bronze: Any Gabrieli Pinto – MS

O que é a competição?

As Competições Senac de Educação Profissional são consideradas a maior vitrine da educação técnica no Brasil. O evento acontece a cada dois anos e reúne centenas de estudantes e egressos do Senac de todos os estados, que competem em diferentes ocupações, como Gastronomia, Estética, Tecnologia da Informação, Design de Moda, Gestão, entre outras.

Cada modalidade é estruturada em provas práticas, que simulam situações reais do mercado de trabalho. Durante vários dias, os competidores passam por desafios eliminatórios até que os vencedores sejam definidos. O objetivo é reconhecer talentos, estimular a excelência e valorizar a formação técnica como caminho para a empregabilidade.

O que ganha quem conseguir o primeiro lugar?

Além da medalha de ouro, os campeões das Competições Senac 2025 conquistam visibilidade nacional, bolsas de estudo, oportunidades de intercâmbio e qualificação, além de se credenciarem para representar o Brasil em torneios internacionais de educação profissional, como a WorldSkills, considerada a “Olimpíada das Profissões”.

