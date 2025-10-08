SELO DE QUALIDADE

Baiano se torna segundo melhor cozinheiro do Brasil nas Competições Senac 2025

Felippe Vila Flor conquistou medalha de prata contra participantes de diversos estados

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:54

Baiano se torna segundo melhor cozinheiro do Brasil nas Competições Senac 2025 Crédito: Divulgação

O baiano Felippe Vila Flor garantiu o segundo lugar na prova de Cozinha das Competições Senac de Educação Profissional 2025, realizadas em nível nacional entre os dias 18 e 20 de setembro, no Rio de Janeiro (RJ). Representando a Bahia, ele levou a medalha de prata em uma disputa que reuniu jovens talentos de diferentes regiões do país.

A reportagem do CORREIO esteve no local e pôde acompanhar de perto como funciona a competição. A disputa testa as habilidades técnicas, criatividade e capacidade de organização dos competidores, que precisam preparar pratos completos dentro de um tempo limitado e seguindo padrões internacionais de gastronomia.

O desempenho é avaliado por especialistas da área, que observam critérios como sabor, apresentação, uso correto de técnicas e aproveitamento dos insumos.

Na modalidade Cozinha, o pódio ficou completo com:

Ouro: Gustavo Ramos Argould – RS

Prata: Felippe Vila Flor – BA

Bronze: Any Gabrieli Pinto – MS

O que é a competição?

As Competições Senac de Educação Profissional são consideradas a maior vitrine da educação técnica no Brasil. O evento acontece a cada dois anos e reúne centenas de estudantes e egressos do Senac de todos os estados, que competem em diferentes ocupações, como Gastronomia, Estética, Tecnologia da Informação, Design de Moda, Gestão, entre outras.

Cada modalidade é estruturada em provas práticas, que simulam situações reais do mercado de trabalho. Durante vários dias, os competidores passam por desafios eliminatórios até que os vencedores sejam definidos. O objetivo é reconhecer talentos, estimular a excelência e valorizar a formação técnica como caminho para a empregabilidade.

