Baianos buscam soluções para Osid em maratona tecnológica de 48 h

Profissionais e estudantes baianos das áreas de tecnologia, design e gestão deram início, na noite de sexta-feira (16), ao Hackathon+ Osid. Durante a maratona tecnológica, que segue, de forma praticamente ininterrupta, até o domingo (18), os 70 participantes selecionados irão desenvolver soluções inovadoras que visem aprimorar as operações das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).



A iniciativa é realizada pela aceleradora de negócios Rede+, em parceria com o Sebrae, Cubos Tecnologia e o Grupo Civil. Segundo o CEO da aceleradora, Rodrigo Paolilo, para conhecer melhor os desafios da Osid, foi feita uma dinâmica com os líderes da instituição.