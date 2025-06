ECONOMIA

Baianos devem gastar até R$ 300 em presente de Dia dos Namorados

Pesquisa da plataforma TIM Ads foi realizada entre os dias 6 a 11 de maio com mais de 2,9 mil usuários

O Dia dos Namorados se aproxima e, com ele, crescem as expectativas para troca de presentes e comemorações. Uma pesquisa realizada pela plataforma TIM Ads revela que 42% dos participantes afirmam que pretendem comprar presentes neste Dia dos Namorados, enquanto outros 36% disseram que comprariam caso estivessem em um relacionamento. Os namorados pretendem gastar até R$ 300. >

A pesquisa aponta que a intenção de comemoração da data é alta, com 47% dos entrevistados planejando celebrar em casa, ao lado da pessoa amada. Os gastos também estão definidos para a maioria, com forte destaque para as faixas de R$ 101 a R$ 300 (26%). Para a compra do presente, 57% dos consumidores indicaram preferência por lojas físicas. No entanto, o ambiente digital segue relevante, com 33% optando por lojas virtuais e/ou compras pela internet.>