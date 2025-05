MAIS DIFÍCIL

Baianos vivem frustração e incerteza com mudança nas regras de cidadania italiana: 'Balde de água fria'

Novas barreiras limitam a concessão do documento

As novas regras impostas para a emissão da cidadania italiana atrapalham os planos de baianos que pretendiam conseguir o documento pelo governo do país europeu. Agora, a autorização só vale para descendentes de pais ou avós italianos. O processo, que já não era fácil, ficou ainda mais restrito e frustrou os sonhos de muitas pessoas. >

É o que explica Rodrigo Baldner, CEO da Cidadania Italiana Tempone. Ele enfrentou as questões burocráticas e obteve a cidadania em 2018. Decidiu, então, criar a empresa em Salvador para ajudar outros descendentes italianos. "A grande maioria dos solicitantes atualmente são bisnetos ou trinetos de italianos, o que, com a nova regra, torna a aplicação impossível", afirma. >

A nova determinação é vista por alguns especialistas como inconstitucional, uma vez que a cidadania italiana é considerada um direito originário, que nasce com o indivíduo descendente. Protestos foram realizados no país europeu por pessoas contrárias à medida. Em Salvador, há quem ainda tenha esperança de conseguir o documento. Caso da baiana Larissa, de 35 anos. >

Processos em andamento

Processos para a emissão da cidadania que tenham sido iniciados antes do anúncio da nova determinação não serão impactados. Luis Eduardo Bonadia, morador de Feira de Santana, deu início à burocracia duas semanas antes da novidade. Por ser neto de italianos, ele ainda teria direito à cidadania mesmo com a mudança. Seus filhos, de 14 e 9 anos, não teriam, a não ser que pai fosse naturalizado, o que deverá acontecer em breve. >

Ainda é possível conseguir a cidadania fazendo o pedido ao consulado italiano. Este é o processo mais demorado, pode levar até 12 anos e custar entre R$ 16 e R$ 20 mil. A outra opção é a via administrativa, que prevê comprovação de que o solicitante possua residência na Itália. Por isso que a baiana Isabela Freire, 26, mora no país europeu desde o início deste ano. >

Ela, que é neta de italianos, conta que a parte mais difícil do processo foi conseguir alugar um apartamento na Itália. "Precisei convencer um proprietário a me alugar uma residência sendo uma estrangeira, que não tem histórico de crédito no país e fala italiano mais ou menos. Essa foi o maior desafio, mas acabou sendo mais simples do que eu imaginava", conta. >