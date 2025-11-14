AVISO

Baixa umidade coloca 15 municípios da Bahia em estado de alerta; saiba quais

População deve redobrar cuidados com hidratação e exposição ao sol

Esther Morais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:35

Juazeiro Crédito: Reprodução

Quinze municípios da Bahia foram colocados em estado de alerta devido à baixa umidade relativa do ar. O aviso, classificado como de perigo potencial, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e está vigente até 18h desta sexta-feira (14).

De acordo com o órgão, a umidade deve oscilar entre 20% e 30%, faixa considerada crítica para a saúde e para o meio ambiente. As condições elevam o risco de irritações respiratórias, ressecamento da pele e olhos, além de favorecer focos de incêndio em vegetação, embora o risco seja classificado como baixo.

Para reduzir impactos, o Inmet recomenda ingestão regular de líquidos, evitar desgaste físico nos períodos de maior secura e limitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.