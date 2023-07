Bala perdida vai parar em cozinha de escola na Santa Cruz

Os funcionários que trabalham na cozinha da Escola Municipal São Pedro Nolasco, que fica no bairro Santa Cruz, tomaram um susto depois que a cozinha foi atingida por um disparo de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (10). No local estava sendo preparada a merenda escolar das turmas vespertinas. Ninguém ficou ferido.



Segundo testemunhas, houve troca de tiros na região. O projétil atravessou a janela da escola e foi parar em uma das panelas. Por conta do susto, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que as aulas foram suspensas na unidade escolar, deixando 202 alunos sem aula.