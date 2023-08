Baleada durante assalto em Salvador, mulher dirige até hospital

Uma mulher foi baleada na manhã desta segunda-feira (21), durante uma tentativa de assalto na Avenida Aliomar Baleeiro, em São Cristóvão, Salvador.



Mesmo atingida no rosto, Maria Ângela Mercês da Anunciação dirigiu até o Hospital do Aeroporto, onde recebeu atendimento médico. Ela segue internada, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dela.



A Polícia Militar diz que equipes da 52ª Companhia Independente (CIPM) foram informadas do assalto pela manhã. Nenhum suspeito foi preso.