CARCAÇA

Baleia jubarte é encontrada morta em praia do sul da Bahia

Espécie está em temporada reprodutiva nas águas brasileiras

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 18:10

Carcaça da baleia foi encontrada na Praia de Taperapuã Crédito: Reprodução

Mais uma baleia foi encontrada morta na Bahia. No fim da manhã desta quarta-feira (11), a carcaça da baleia foi vista e resgatada na Praia de Taperapuã, em Porto Seguro, no sul da Bahia. As baleias jubartes estão em temporada reprodutiva nas águas brasileiras.

O Instituto Baleia Jubarte foi acionado para fazer o resgate do animal. No início da tarde, populares levaram a carcaça para a costa. "Devido ao fato de se tratar de uma praia de grande movimento de locais e de turistas assim como o alto grau de decomposição da carcaça, a prefeitura optou por realizar de forma imediata o encaminhamento do indivíduo para destinação final", relatou o instituto.

A equipe do Instituto Baleia Jubarte de Caravelas, por estar localizada a aproximadamente 250km de distância do local do encalhe, não conseguiu chegar a tempo para averiguar melhores detalhes do ocorrido com o animal. "Pelas fotos cedidas pela secretaria de meio ambiente, tratava-se de uma baleia filhote, em alto grau de decomposição da carcaça, com exposição de algumas vísceras e ausência de nadadeiras (por exemplo, a caudal)", informou.