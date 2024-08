ANIMAIS

Filhote de baleia jubarte encalha em praia do sul da Bahia

Um filhote de baleia jubarte foi encontrado em uma praia do extremo sul da Bahia, no último sábado (3). O animal foi localizado na Praia da Tartaruga, em Santo André, em Santa Cruz Cabrália. Apesar do resgate, o animal foi encontrado sem vida. O filhote fêmea media 3,93 metros de comprimento e pesava cerca de 1 tonelada (peso estimado).

A equipe de resgate de Caravelas foi acionada no fim do dia e, ao chegar no local, encontrou o animal encalhado na praia e sem vida. A necropsia foi marcada para o domingo (4), devido ao horário do acionamento, já no período noturno, e condições de maré no sábado. No entanto, o animal não foi localizado.