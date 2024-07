'EXPERIÊNCIA MÁGICA'

Daniel Cady se emociona ao encontrar baleias jubarte na Baía de Todos-os-Santos

O nutricionista Daniel Cady utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para compartilhar com o público uma experiência que o deixou admirado. Durante um treino de canoa havaiana na Baía de Todos-os-Santos, o marido de Ivete Sangalo avistou duas baleias jubarte, que ficaram a cerca de 20 metros de distância. No relato, ele conta que, ao ver os animais, decidiu se aproximar um pouco mais e parou de remar para não assustá-las.

“Eu sempre tive uma relação muito intensa com o mar, desde criança, sempre foi um parquinho de diversão. Já encontrei com muitos peixes, tubarões, tartarugas, pinguins, focas e arraias dentro d’água. Mas faltavam as baleias (…) Demorei 3 segundos para entender o que estava acontecendo ali. Me aproximei delas silenciosamente e bem devagar como se tivesse hipnotizado pelo balé dentro d’água. Uma delas se inclinou e acenou com a nadadeira lateral, me aproximei ainda mais torcendo para que elas viessem me ver. Parei de remar e fiquei apenas observando elas afundarem e passarem bem pertinho por debaixo da minha canoa”, escreveu.