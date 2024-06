FAMOSOS

Daniel Cady curte descanso de São João com as filhas: ‘Perto da natureza a gente é mais feliz’

O nutricionista Daniel Cady pegou o caminho da roça para curtir o São João com as filhas Marina e Helena. Com Ivete Sangalo na Europa, se apresentando no Rock in Rio Lisboa, e o filho Marcelo nos Estados Unidos, Daniel se encarregou de levar as filhas mais perto da natureza, no norte do estado.