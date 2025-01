SOLIDARIEDADE

Banco de leite do Hospital Roberto Santos tem estoque crítico; veja como doar

Atualmente, a unidade distribui apenas um litro de leite materno por dia, mas a demanda diária é de 3,5 litros para atender bebês internados

O cenário piorou com a redução no número de doadoras nos últimos meses, que caiu de 45 para 22. Diante disso, a coordenação do banco de leite faz um apelo à comunidade para aumentar as doações. Segundo a enfermeira Ana Carolina Meireles, responsável pelo banco de leite, "o leite materno é essencial para a recuperação desses bebês, e cada doação pode mudar a vida de um deles".>