Bandidos de facção bloqueiam rua em Salvador, e três acabam presos

Três suspeitos foram presos com drogas depois de fechar uma rua na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na noite da terça-feira (14).



PMs da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS faziam intensificação de policiamento no local quando receberam denúncias anônimas de que um grupo armado da localidade de Vila Natal havia fechado a rua, impedindo moradores e demais transeuntes de passar.



Os PMs foram até o local, mas quando o bando notou a aproximação, fugiu. Um dos objetos usados para fechar a via trazia a inscrição da facção Comando Vermelho (CV).