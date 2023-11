Bandidos fazem arrastão e assaltam farmácia na Av. Cardeal da Silva

O clima de insegurança tomou conta da Avenida Cardeal da Silva, na Federação, nessa quinta-feira (16). Uma farmácia foi assaltada e moradores relataram que houve um arrastão entre os carros que passavam pela via.



Segundo a Polícia Civil, criminosos entraram na Drogasil que fica na avenida e roubaram funcionários e clientes que estavam no estabelecimentos. Medicamentos também foram roubados durante a ação.



A polícia vai analisar as imagens de câmeras de segurança para identificar os assaltantes. O caso está sendo investigado pela 7ª Delegacia Territorial, no Rio Vermelho.