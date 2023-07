Bandidos interceptam ambulância e matam paciente em frente a hospital de Salvador

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite do sábado (1º), em Salvador, depois que bandidos interceptaram a ambulância em que ele era socorrido. O crime aconteceu em frente à entrada de emergência do Hospital Teresa de Lisieux, na Avenida ACM, no Itaigara.



Segundo a Polícia Civil, Paulo Vitor Santos Soares estava sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de ficar ferido em uma troca de tiros com policiais militares no bairro de Santa Cruz. Não há detalhes sobre essa ocorrência.