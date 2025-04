COMEMORAÇÃO

Bando de Teatro Olodum lança projeto para celebrar 35 anos, e aula inaugural é aberta

Evento será no Teatro Gregório de Mattos nesta quarta-feira (23), às 19h

Tharsila Prates

Publicado em 22 de abril de 2025 às 18:32

Atividade do Bando de Teatro Olodum Crédito: Divulgação

O Bando de Teatro Olodum dará início às Oficinas de Performance Negra nesta quarta-feira (23), às 19h, com aula inaugural aberta ao público no Teatro Gregório de Mattos, às 19h, com participação da professora Mabel Freitas. O tema da aula será o Teatro Negro Brasileiro. A atividade integra o projeto ERÊ, que celebra os 35 anos do grupo. >

Ao todo, 90 pessoas participarão das aulas gratuitas de teatro, dança, música, memória e identidade, além de conhecimentos técnico-profissionalizantes, como iluminação cênica, sonorização, produção cultural e técnicas de audiovisual. A formação acontecerá em três espaços de 23 deste mês a 28 de julho: o Centro Cultural Plataforma, o Espaço Cultural Alagados e o Espaço Xisto. >

Mais de 300 pessoas se inscreveram. A relação com os selecionados está disponível no perfil do grupo no Instagram. “A procura pelas Oficinas de Performance Negra é sempre muito grande. Este ano tivemos mais de 300 inscritos e a equipe do Bando precisou de um olhar muito atento e cuidadoso para selecionar os participantes levando em consideração critérios como pertencer a comunidades próximas aos núcleos das aulas, equidade de gênero, além de garantir vagas para pessoas com deficiência, pessoas trans e pessoas idosas”, explicou a escritora e diretora Cássia Valle, atriz do Bando de Teatro Olodum há mais de 30 anos.>

A professora doutora Mabel Freitas, que fará a aula inaugural, é pesquisadora sobre Educação para as Relações Raciais e Ensino da Cultura Afro-Brasileira, autora do livro “Educação Antirracista – Com gosto de dendê e cheiro de pitanga: orientações pedagógicas negrorreferenciadas”, publicado em 2023.>

“Abordarei sobre o precursor João Cândido Ferreira, conhecido como De Chocolat na década de 1920, discorrerei sobre Abdias do Nascimento, pai do Teatro Negro e o TEN (Teatro Experimental do Negro) criado por ele na década de 1440, arrolarei companhias negras brasileiras discípulas do TEN até chegar ao Bando de Teatro Olodum em 1990 e seus espetáculos com enfoque em Erê (2015)”, adianta Mabel Freitas, que é pós-doutora em Educação (USP), doutora em Difusão do Conhecimento (Ufba) e pesquisadora do teatro negro brasileiro e do Bando de Teatro Olodum há 15 anos.>

As Oficinas de Performance Negra são uma iniciativa do Bando de Teatro Olodum para capacitar jovens e adultos por meio da metodologia desenvolvida pelo grupo ao longo de 35 anos de presença nos palcos e nas telas do cinema e da TV, sendo responsável por revelar talentos como Lázaro Ramos, Érico Brás, Edvana Carvalho, Valdineia Soriano, Lucas Leto e muitos outros artistas.>