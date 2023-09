Victoria Cintra é empresária e criadora do Healthy Salad Bar . Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Pense em um bar onde não vai encontrar um petisco, muito menos um chope no cardápio. Já imaginou um que só serve salada? Sim, ele existe. Quem é fit, vegano ou intolerante a glúten e lactose corre aqui, porque a gente vai mostrar onde fica esse bar bem diferente. Recém-inaugurado, o Healthy Salad Bar (@saladbarhealthy) está localizado na praça de alimentação do Salvador Shopping. Lá, é possível montar a sua própria salada ou poke e escolher também entre as opções sugeridas no menu.

“Sempre fui fã de saladas. A ideia do bar surgiu em meio a viagens e pesquisas por todo o mundo. Vimos essa tendência crescendo nas grandes cidades. Então, quando nos Estados Unidos, tive a oportunidade de provar saladas deliciosas em um bar nesse formato, a experiência me motivou a investir em um negócio focado nisso”, conta a empresária e criadora do bar, Victoria Cintra.

O conceito foi inspirado em bares que seguem essa tendência e já são comuns fora do país e também em grandes capitais como São Paulo. Os produtos servidos no balcão são 100% sem lactose, sem açúcar e sem farinha, assim como no restaurante Healthy, onde Victoria também é sócia.

“No restaurante, servimos pratos elaborados, como atum selado, nhoque de aipim, parmegiana. Temos uma cozinha completa e um serviço a la carte. Já no bar, optamos por trazer um menu mais enxuto com praticidade e rapidez. O sabor e qualidade mantemos como prioridade nas duas unidades”, explica.

Para o bar de saladas foram criadas várias opções de molhos, além da oferta de uma variedade de carboidratos, complementos e proteínas. “O cliente vai encontrar saladas com extremo sabor ou até mesmo ser o seu próprio chef, criando suas combinações. No quiosque Salad Bar, ele ainda encontra pokes, cafeteria, sorvetes, doces, salgados e chocolates da nossa confeitaria saudável”.

No cardápio, são oito opções de proteínas, entre elas camarão, frango, carne, burrata, cogumelos, tofu, salmão assado ou queijo de cabra. Entre os complementos é possível adicionar beterraba, cenoura, grão-de-bico, brócolis, banana-da-terra, tomate-cereja e caponata de legumes e até guacamole, somando 14 variedades. São seis molhos diferentes e mais quatro toppins, incluindo castanha de caju, coco chips e mix de sementes. Os preços custam a partir de R$ 33,90 (salada pequena) a R$ 44,90 (salada grande).

O bar fica na praça de alimentação do Salvador Shopping. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

A Healthy investiu cerca de R$ 450 mil para a montagem do quiosque, com a expectativa de dobrar o faturamento do grupo, que hoje chega a R$ 7 milhões por ano. “Aumentamos nossa equipe em 15 pessoas, hoje estamos com 50 colaboradores no grupo”, comenta.

Segundo Victoria Cintra, o desafio ainda é quebrar o paradigma de que o saudável não é gostoso. “Nossos insumos são nosso diferencial, pois trouxemos muito sabor aos itens e isso faz com que a salada se torne muito prazerosa. Realmente trazemos saúde com sabor. Percebemos muitos clientes novos no início do mês. Por estar em uma praça de alimentação muitas pessoas não conheciam a Healthy ainda, mesmo estando no mesmo shopping há mais de 2 anos”.

Mesmo que existam outros lugares que vendem saladas, o conceito do bar é pioneiro em Salvador, como acrescenta Victoria: “Pensamos em um lugar específico de saladas, com ingredientes frescos, diferentes, em um ambiente descolado, prático e rápido. A vida saudável está cada vez mais em alta. As pessoas estão se preocupando mais com sua saúde e com o seu corpo. Salada é gostosa, é saciável, é bacana, tem proteínas, carboidratos e nutrientes necessários para o seu corpo e quem provar vai ficar desejando comer novamente”, defende.

Além do restaurante e do bar, o grupo opera também a fábrica da marca, que fica em Amaralina, onde são produzidos os itens de confeitaria, encomendas, Natal, Páscoa e mais a linha de doce para festas de casamento saudável. “É nosso centro de distribuição hoje. Eu sempre fui adepta a vida saudável, então, para mim é natural que quando começamos a nos cuidar, a nos importar com o que estamos colocando para dentro do nosso corpo, é um caminho sem volta. Com certeza, em breve, teremos mais novidades na área saudável”.

Mercado exigente

Professor do curso de Administração e Marketing da Universidade Salvador (Unifacs), Martinho Nery Filho destaca o quanto o segmento de alimentação saudável está em alta, sobretudo, na pós-pandemia. “Sim, de fato, alimentação saudável cria diversas oportunidades de negócios e o setor vem crescendo bastante nos últimos anos no Brasil. Investir em opções veganas, sem glúten e sem lactose tem dado muito certo”.

Dispostos a gastar um ticket médio maior por saúde e qualidade de vida, estamos falando de clientes cada vez mais exigentes e conscientes nas suas decisões de compra. É aí que está a capacidade de inovar nesse segmento, conforme explica o especialista.