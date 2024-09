VIOLÊNCIA

Barbeiro e cliente são mortos a tiros em salão no Oeste baiano

Dois homens foram mortos por uma dupla armada em um salão de beleza de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, na noite do sábado (31). O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança.

Os mortos são Ícaro Reis de Santana, de 26 anos, e Victor Paolo Lima Pereira, de 27 anos, que eram o barbeiro do local e um cliente que estava cortando o cabelo.

Segundo as primeiras informações, Victor era o alvo dos bandidos. As imagens mostraram que ele foi executado a tiros dentro do próprio salão. Ícaro chega a correr, mas é perseguido e morto na rua.