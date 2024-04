CRIME

Barbeiro morto em Camaçari teria sido alvo de execução

Caso foi registrado na 18° DT, mas transferido para 4° Delegacia de Homicídios

Wendel de Novais

Publicado em 4 de abril de 2024 às 15:11

Edmilson foi morto a tiros em Camaçari Crédito: Reprodução

O barbeiro identificado como Edmilson Almeida dos Santos, 40 anos, morto a tiros na noite de quarta-feira (3), teria sido alvo de uma execução no bairro do Jardim Limoeiro, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A morte ocorreu por volta das 19h, em uma localidade conhecida como Estrada 22. De acordo com fontes da polícia, Edmilson foi surpreendido na via principal da região com tiros na cabeça.

“A ocorrência se deu por volta das 19h, quando ele estava nessa via nas imediações de uma das barbearias que tinha na cidade. Pela característica, com ao menos dois disparos e na região da cabeça, não se trata de um crime de latrocínio. Ele foi vítima de um homicídio que, muito provavelmente, foi planejado já que se deu logo em uma via que ele costuma passar por conta do trabalho”, informa a fonte.

Edmilson era conhecido como ‘Nem do Grau’ em Camaçari e tinha duas barbearias na cidade. Nas redes sociais, acumulava quase 10 mil seguidores, onde divulgava sua rotina, trabalho e o dia a dia das barbearias que, nesta quarta-feira (4), permaneceram fechadas em luto por conta da morte.

A reportagem procurou a família do barbeiro, que era casado e tinha 20 anos de carreira, mas sua esposa não teve condições de gravar entrevista por estar muito abalada com a morte dele. Além dela, ele deixa dois filhos e um enteado. Uma familiar, que preferiu não se identificar, afirma que todas as pessoas próximas à vítima estão sem entender o motivo do crime, que foi registrado a princípio na 18º Delegacia Territorial de Camaçari, mas transferido para a 4ª Delegacia de Homicídios.

“Era trabalhador e estava conquistando suas coisas. Nessa noite passada, depois de fechar a segunda barbearia que ele tem, acabou sendo surpreendido com essa pessoa que deflagrou os tiros e acabou matando ele. Não sabemos o que poderia ter acontecido para que alguém fizesse isso. Contudo, ainda levaram a sua bolsa onde tinha dinheiro, cartões e documentos”, disse um dos familiares, que preferiu não se identificar.