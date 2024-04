FALTA DE ÁGUA

Barra e Graça têm fornecimento de água interrompido após acidente na Avenida Centenário

Buraco se abriu e feriu quatro pessoas em área de tubulação da empresa

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2024 às 11:05

Buraco se abriu em calçada na Avenida Centenário Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os bairros da Barra e da Graça. assim como parte da Av. Princesa Leopoldina e do Morro Ipiranga, tiveram o fornecimento de água interrompido na manhã desta segunda-feira (22). A paralisação do serviço, de acordo com a Embasa, acontece porque a empresa está realizando uma obra em caráter de emergência após uma calçada ceder e ferir quatro pessoas na Avenida Centenário, por volta das 6h desta segunda.

“A Embasa informa que uma equipe está executando o reparo emergencial na rede distribuidora na Av. Centenário e reforça que vai prestar a devida assistência para quem teve danos no local. Por causa da intervenção, o fornecimento de água precisará ser interrompido na Barra, Graça e em parte da Av. Princesa Leopoldina e Morro Ipiranga”, escreve a empresa por meio de nota.

O acidente aconteceu nas imediações do Shopping Barra, onde um buraco se abriu atrás de um ponto de ônibus. O registro ocorreu próximo a tubulação interna da avenida, que é de responsabilidade da Embasa. Depois do acidente, funcionários da empresa instalaram fitas de isolamento para iniciar os trabalhos reparo na região. No local, nenhum dos servidores quis dar maiores detalhes sobre a causa do problema.