Barra é o bairro mais valorizado de Salvador, aponta ranking

Valor do metro quadrado no bairro chega a R$ 10 mil

Um dos mais tradicionais bairros de Salvador, a Barra possui o metro quadrado mais valorizado da cidade. É o que aponta o levantamento feito pela Fipezap com base em informações de amostras de anúncios de imóveis para venda e locação veiculados nos portais Zap Imóveis, Viva Real e OLXBr.Os dados mostram que nos últimos 12 meses o valor do metro quadrado na Barra aumentou 19,9%, chegando a R$ 10 mil. Em segundo lugar aparece o Caminho das Árvores, custando R$ 8,9 mil. O Rio Vermelho completa top 3, com R$ 8,7 mil.