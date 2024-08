DIA DO ORGULHO

Caminhada na Barra destaca a luta de lésbicas e bissexuais

Cerca de mil pessoas participaram do evento, que contou com a entrega de prêmios a pessoas e instituições

Uma caminhada marcou, neste domingo (25), o Dia do Orgulho Lésbico, celebrado em 19 de agosto, e o Dia Nacional de Visibilidade Lésbica, que será no próximo dia 29. A caminhada LésBi aconteceu no bairro da Barra, em Salvador, com a percussáo da banda Yaya Muximo.