Barraca de comida pega fogo em área do festival Afrofunk

Um incêndio atingiu uma barraca instalada no Parque de Exposições de Salvador, dentro do festival Afropunk Bahia, na noite deste domingo (19). O fogo começou durante o show da cantora Iza e não há informações sobre feridos.

Em nota, a organização do festival informou que o incêndio teve início por volta das 22h40, em um ponto de alimentação isolado e localizado próximo à entrada do Afropunk Bahia, mas distante da área dos shows. "O fogo foi controlado rapidamente pela equipe de brigadistas do festival e ninguém se feriu", acrescenta a nota.