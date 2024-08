EM ALTA

Bate-papo e aulas públicas incentivam prática de esportes olímpicos

De sexta-feira a domingo (9 a 11/08), haverá aulões de Ginástica das 14h às 20h, no tatame em frente à loja Conexão Campeão, espaço temático, e onde acontecerão os Bate-papos Olímpicos. A conversa desta sexta-feira será com a treinadora Louise Correia e a ginasta Yasmin Sena, que vão falar sobre a modalidade esportiva e suas trajetórias no esporte. As aulas são gratuitas e serão ministradas pelo Centro de Treinamento Esportivo de Modalidades Gímnicas (CETGYM).