'Bateu desviando do outro carro': acidente que matou três na BR-324 ocorreu durante ultrapassagem

Caso foi registrado próximo ao pedágio de Simões Filho

Wendel de Novais

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 07:59

Van colidiu com veículo grande na BR-324 Crédito: Ana Albuquerque / CORREIO

O acidente que deixou três pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (11), na BR-324, próximo ao pedágio de Simões Filho ocorreu durante uma ultrapassagem. A van onde estavam as vítimas fatais estava com 15 passageiros e teria tentado desviar de um veículo antes de se chocar bruscamente com o fundo de um caminhão. Dilson Costa, 56 anos, é o motorista do caminhão atingido. Ele ouviu o condutor da van antes do atendimento médico.

"Eu consegui conversar com ele. Na hora, me falou que estava dirigindo normal sentido Salvador quando um carro, que não consegui identificar, tentou ultrapassar ele. Nisso, para não bater com o veículo pequeno, jogou para a direita e acabou chocando com o fundo do meu caminhão. A van estava na pista da esquerda e teve que jogar rápido para o lado direito na pista, causando o acidente. Ou seja, ele bateu desviando do outro carro", conta Dilson

Com o impacto, a parte da frente da van ficou completamente destruída. Das três pessoas mortas, todas eram mulheres. A primeira vítima, ainda não identificada, foi lançada na pista com o impacto. As outras duas, que chegaram a ser atendidas e foram identificadas como Marinalva dos Santos Bastos, 67, e Maria dos Santos Bastos, 57, ficaram presas nas ferragens. As duas estavam nos bancos da frente, ao lado do motorista, e sofreram o maior impacto. O condutor teve ferimentos leves, mas foi socorrido para o Hospital Ouro Negro, em Candeias.

O terceiro carro, que estaria ultrapassando no momento do acidente, não parou para prestar socorro. "Eu não cheguei a ver o veículo, só senti o impacto no fundo do caminhão. Porém, o motorista da van garantiu que esse carro estava passando e ele precisou desviar a direção para evitar a batida. No entanto, isso fez com que ele batesse na carreta com muito impacto. São 38 anos trabalhando com caminhão e nunca me envolvi em um acidente assim", fala Dilson, que não teve ferimentos por conta do acidente.