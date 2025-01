ACIDENTE

Engavetamento na BR-324 gera 7 km de congestionamento na altura do Bom Juá

Batida envolveu três veículos

Três veículos se envolveram em uma batida na BR-324, na altura do Bom Juá, na manhã desta quarta-feira (15). Não houve feridos, mas a situação gerou um congestionamento de 7 km na região no horário de pico.

Segundo a ViaBahia, engavetamento aconteceu no KM 624 da via, no sentido Salvador. A faixa da direita foi temporariamente interditada, mas já foi liberada. O fluxo está normalizando.