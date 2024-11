MODA

Bazar plus size terá roupas a partir de R$ 20 em Salvador

O bazar traz peças novas e seminovas a partir de R$ 20 e cada expositor vai ter um stand e caixa próprio

Salvador recebe neste sábado (23) mais uma edição do Bazar Plus Size, que acontecerá no Shopping Rio Vermelho, das 10h às 16h. A entrada é gratuita.