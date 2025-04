ESCOLA POLITÉCNICA

Bebedouros da Ufba são interditados após indícios de contaminação

Professora da universidade encontrou Coliformes totais e Escherichia coli nas amostras de água

Bebedouros da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foram interditados após encontrados indícios de contaminação por Coliformes totais e Escherichia coli. A medida partiu da assessoria da direção do instituto na última terça-feira (8) e foi confirmada pela Reitoria da instituição.>

"Informamos que os bebedouros da Escola Politécnica estão temporariamente interditados. Orientamos que os usuários tragam sua própria água para consumo. Estamos trabalhando para resolver o problema com brevidade", disse o comunicado veiculado por e-mail na última terça-feira (8).>

A indicação de contaminação partiu da professora e vice-coordenadora do curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, Gemima Arcanjo. A docente realizou análises microbiológicas da água de alguns bebedouros do prédio, cujos resultados indicaram a presença de Coliformes totais e Escherichia coli no 4º e 7º andar.>