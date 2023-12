Bell de bandana, encontro musical e volta a pé: veja como foi o casamento de Rafa Marques e Pati Guerra

Rafa Marques e Pati Guerra com os pais e irmão do noivo. Crédito: Reprodução

O cantor Rafa Marques, filho de Bell Marques, e a influenciadora Pati Guerra se casaram na noite de sábado (2), em uma cerimônia religiosa realizada na Paróquia Nossa Senhora da Vitória. A festa de comemoração aconteceu no Solar Cunha Guedes, que também fica localizado no Corredor da Vitória, e contou com a presença de famosos, além de shows de Durval Lelys e Xanddy.



A cerimônia foi transmitida ao vivo através das redes sociais dos noivos e, juntos, os perfis tiveram mais de 13 mil visualizações simultâneas. Os preparativos do casamento foram compartilhados ao longos dos meses pelo casal através do Instagram.

Pati Guerra foi conduzida pelo pai até o altar e usava um vestido assinado por Eduarda Galvani. O ateliê fica localizado em Porto Alegre (RS) e a peça chegou a Salvador de avião. Além do vestido, outro item chamou a atenção dos convidados. Bell Marques não deixou a bandana, sua marca registrada, de lado e entrou na igreja utilizando um acessório branco e preto. O cantor se emocionou durante a cerimônia.

O casal estava noivo desde maio do ano passado. Crédito: Reprodução

A festa, que foi para cerca de 400 convidados, teve shows de Durval Lelys e Xanddy. O ex-Chiclete com Banana e Durval cantaram juntos no palco, assim como os irmãos Rafa e Pipo Marques. Entre os famosos que prestigiaram o evento estavam Lore Improta, Paula Fernandes, Thaynara OG. O bolo do casamento tinha cinco andares e era todo branco, com orquídeas de açúcar.

“Estamos muito felizes e honrados. Isso aqui foi um sonho construído por várias mãos”, disse Pati Guerra em seu discurso no início da comemoração.

Durval e Xanddy no palco durante a festa . Crédito: Reprodução