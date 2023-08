Bell Marques recebe Comenda 2 de Julho na Assembleia Legislativa

Um dos nomes mais conhecidos da música baiana, o cantor Bell Marques foi até a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta quinta-feira (17), para receber a Comenda 2 de Julho, a maior honraria do Legislativa baiano. Os deputados resolveram homenagear o artista pelas contribuições dele ao carnaval que projetaram a Bahia no Brasil e no mundo.



Familiares, amigos e fãs lotaram o plenário, e a sessão começou ao som de 'Selva Branca', um dos hits mais conhecidos de Bell. Os filhos do artista, os também cantores Rafa e Pipo, assistiram a cerimônia na primeira fileira. No discurso de entrega da comenda o deputado Marcinho Oliveira (União Brasil) disse que a homenagem tem um significado especial pela força que o 2 de Julho tem na história da Bahia. Ele também brincou com a música, "Eu fui atrás de um caminhão", um clássico do Chiclete com Banana, que foi comandado pelo cantor.