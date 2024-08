CARREIRAS

Biblioteca Central promove 1ª Feira de Profissões para estudantes do ensino médio

Serão apresentadas formas de ingresso no ensino superior, teste vocacional e curiosidades sobre as carreiras

A 1ª Feira de Profissões da Biblioteca Central será realizada de 19 a 23 de agosto, nos Barris, com o objetivo de oferecer aos estudantes do ensino médio a oportunidade de explorar diversas opções de cursos e carreiras. A iniciativa é da Fundação Pedro Calmon (FPC/ SecultBA) e acontece em dois períodos: das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Participarão do evento representantes de instituições de ensino superior e haverá atividades educativas e informativas nos stands das faculdades, universidades e escolas técnicas, com palestras e workshops ministrados por profissionais de diferentes áreas. Será também uma feira dedicada à exposição detalhada de diversas profissões, formas de ingresso no ensino superior, esclarecimento de dúvidas, teste vocacional e curiosidades sobre as carreiras apresentadas.