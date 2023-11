Bicentenário do 2 de Julho é reverenciado com lançamento livros sobre a Independência do Brasil

O bicentenário do 2 de Julho será reverenciado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), nesta quarta-feira (22), a partir das 17h, no foyer do IGHB, no Largo da Piedade. O evento conta com a coleção de sete livros sobre a consolidação da Independência do Brasil e o lançamento do livro “Escritos sobre o 2 de Julho – Memória e Política”, fruto de uma pesquisa conduzida por historiadores do Departamento de Pesquisa e da Coordenação do Memorial do Legislativo.