CRIME

Blogueiros sequestrados estavam em casa de luxo; festas chamaram a atenção de criminosos

Motos usadas no crime foram apreendidas, mas ninguém foi preso até o momento

Wendel de Novais

Publicado em 29 de maio de 2024 às 16:30

Delegacia de Monte Gordo, Camaçari Crédito: Reprodução

Os blogueiros que foram surpreendidos e sequestrados por suspeitos na madrugada da última terça-feira (28) em Monte Gordo, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, estavam em uma casa de luxo quando o crime ocorreu. Antes de passar sete horas em cativeiro, os jovens passaram o final de semana no local em uma confraternização pelo aniversário de um deles. Ao todo, oito pessoas estavam na residência, mas a movimentação foi suficiente para chamar a atenção dos criminosos, que planejaram a invasão com dez homens no imóvel.

Uma fonte policial, que prefere não se identificar, explica que a casa onde as vítimas estavam é de alto padrão. “É um local grande, com ótima estrutura, piscina grande e vários quartos. Um lugar com um padrão alto, assim como muitos outros em Monte Gordo. O que pode ter chamado a atenção do grupo foi a movimentação, com festa de aniversário e, nisso, eles viram uma oportunidade”, afirma a fonte.

A PM, de forma oficial, informou que policiais da 59ª Companhia Independente localizaram quatro motocicletas usadas no sequestro e uma mochila pertencente a uma das vítimas. A corporação não deu detalhes do que foi retirado da casa, mas a fonte ouvida pela reportagem relatou que celulares, tablets e notebooks dos blogueiros foram roubados pelo grupo. A motivação do sequestro, porém, ainda é analisada, já que as vítimas não foram obrigadas a realizar transações bancárias enquanto estavam no cativeiro.

A fonte também confirma que os jovens foram agredidos pelos criminosos. “Eles apresentavam lesões pelo corpo pela forma como foram amarrados nos braços e estavam com machucados porque passaram por um espancamento enquanto ficaram no cativeiro”, completa a fonte. A área de Monte Gordo, perto de Guarajuba, é famosa por ter casas de veraneio como a que os blogueiros passaram os dias antes do crime.