INVASÃO

Bodes invadem casa na Bahia e tornam rotina de moradores uma dor de cabeça

Os animais, além de quebrar telhado, passam horas berrando

Nilson Marinho

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 03:16

Os bodes estão dando a maior dor de cabeça e prejuízo Crédito: Reprodução

Bodes são animais que, naturalmente, adoram escalar. É comum vê-los em elevações pedregosas ou até mesmo em árvores, em busca de folhagem para enganar a fome. No entanto, é difícil entender por que, pelo menos três deles, escolhem invadir uma residência na Rua Francisco Ferreira Costa, no bairro da Quadra, em Conceição do Coité, no Nordeste baiano, subir no telhado e passar horas berrando enquanto correm sobre as telhas de cerâmica que protegem o imóvel do sol e da chuva.

Toda essa brincadeira dos animais, que já acontece há semanas, tem causado a maior dor de cabeça para os moradores da casa. Primeiro, porque a dona do imóvel já possui 80 anos e tem suas limitações físicas, assim como um dos seus filhos, que é cadeirante. Ela, sozinha, não dá conta de impedir a invasão dos bodes e tampouco evitar que eles escalem para chegar à cumeeira.

“Os bodes gostam de subir em lugares altos porque isso faz parte do jeito natural deles de viver. Eles têm essa curiosidade e vontade de explorar para se sentirem seguros e encontrarem comida. Mesmo quando vivem com pessoas, eles continuam com esse hábito, porque é algo que aprenderam dos seus antepassados, que precisavam se virar em lugares difíceis para sobreviver”, explica Gabriel Silva, biólogo especialista em etologia.

“Eles têm como seus antepassados cabras selvagens que viviam em regiões montanhosas da Europa, Ásia e África, lugares muito altos e difíceis de andar. Esses animais aprenderam a subir em pedras e lugares inclinados para escapar de animais perigosos e encontrar comida. Por isso, os bodes de hoje, mesmo vivendo com as pessoas, ainda gostam de subir em lugares altos. É como se eles tivessem guardado essa habilidade dos seus bisavós para se sentirem seguros e explorarem o mundo”, completa.

Ainda de acordo com o especialista, em cidades do interior da Bahia, onde o clima é semiárido, muitos proprietários de animais costumam soltá-los para pastarem em locais vizinhos, já que o período do ano é de pouca chuva. Em Conceição do Coité, assim como no sertão baiano, as chuvas costumam ocorrer entre março e maio, enquanto dezembro está entre os períodos mais secos.

O aposentado Genival Cedraz Costa, um dos filhos da dona do imóvel, descobriu como os animais conseguem subir no telhado. Os bodes, diz ele, entram por uma casa vizinha que está em construção, sobem uma escada que dá acesso à laje da residência inacabada e, com apenas um pulo e muita ousadia, chegam ao telhado vizinho. “Eles vêm pastando, chegam até a Rua Francisco Ferreira Costa, entram na casa, que fica a dois metros de distância da minha mãe, e pulam até o telhado. Isso não é de agora, tem semanas.”

Cansado de ver a mãe reclamar da invasão, o aposentado precisou tomar uma atitude. Como já não estava mais sendo eficaz apenas os afugentar, ele teve a ideia de prender um dos bodes para que o possível dono sentisse falta do animal e fosse buscá-lo. “Eu amarrei um no quintal e falei que só iria soltar quando o dono viesse pagar todo o prejuízo que eles causaram.”

E aconteceu. Como ele não quer inimizades, preferiu não revelar o nome do sujeito, mas disse que o homem se comprometeu a pagar a reposição de 70 telhas quebradas, que o aposentado precisou recolocar na casa da mãe, e que lhe custaram cerca de R$ 150 e um dia inteiro de trabalho. “Se comprometeu, mas ainda não pagou.”

O dono dos bodes pode, inclusive, ter que desembolsar mais, isso porque está em vigor na cidade o Decreto nº 4720/2024, que proíbe a permanência de animais soltos em vias públicas. O valor da multa inicial é de R$ 1.250 para animais de médio e grande porte, com o prazo de cinco dias para pagamento, antes de possível doação ou venda do bicho.

Essa informação foi publicada no perfil da gestão municipal nas redes sociais no dia 28 de dezembro de 2024. Dias antes, o aposentado gravou um vídeo da invasão dos bodes à casa da mãe e enviou para veículos de comunicação locais, o que causou um burburinho.

Em um desses perfis no Instagram, o vídeo já conta com mais de 22 mil visualizações e centenas de comentários. Um internauta, em tom de brincadeira, comentou na publicação sugerindo um churrasco: “Esse problema eu faço questão de ajudar. Tenho dois freezers grandes aqui parados, garanto resolver o problema.”