SORTE

Bolão na Mega-Sena fatura R$ 110 mil na Bahia; veja resultado

Um bolão da Mega-Sena sorteada na noite de terça-feira (22) faturou R$ 110 mil na Bahia. A aposta é de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, e contou com 25 apostadores. O prêmio total é de R$110.510,75 e, se dividido igualmente, cada jogador ficará com cerca de R$ 4,4 mil.