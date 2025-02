BRASÍLIA

Bolsonaro comemora sinalização de Motta sobre anistia do 8 de janeiro

Presidente da Câmara revelou que ex-chefe do Planalto pediu para pautar a anistia dos envolvidos

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos), eleito presidente da Câmara, não fechou a porta para tramitação do Projeto de Lei (PL) que anistia os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou a sinalização do parlamentar em entrevista ao Metrópoles. >