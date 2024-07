DEVOÇÃO

Bom Jesus da Lapa recebe público 15 vezes maior que a população durante romaria

Em dez dias de festa a expectativa é receber 1 milhão de pessoas

Gil Santos

Publicado em 31 de julho de 2024 às 05:15

Romaria em Bom Jesus da Lapa Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

A publicitária Sabrina Naila, 24 anos, era menina quando começou a fazer as romarias de Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Francisco, onde mora. No começo, ainda uma criança, ela fazia o trajeto nos ombros dos pais, até que com o tempo começou a fazer o percurso com as próprias pernas. São dez dias de festa e segue até 6 de agosto, quando ocorre a procissão. Este ano a expectativa é receber 1 milhão de fiéis na cidade que tem 65 mil habitantes, ou seja, 15 vezes o número de moradores.

"Época de romaria a gente transborda por ver a cidade tão cheia. O clima é quente, de calor e de pessoas, e eu gosto muito. É a oportunidade de conhecer gente nova, de empreender e conseguir uma renda extra vendendo fitas, velas, terço e outras cosias. Eu faço essa romaria desde pequena e já separei o tênis, a blusa, o chapéu e o protetor solar que vou usar este ano", contou Sabrina.

Ela disse que a festa mudou nas últimas décadas, que ficou maior em termos de público e em grandiosidade do evento. O secretário de Cultura e Turismo de Bom Jesus da Lapa, Hamilton Duda, explicou que cerca de 720 mil pessoas participaram dos dez dias de festa, em 2023, e que a expectativa é de que este ano o evento atraia 1 milhão de fiéis. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a população residente de Bom Jesus da Lapa é de 65.550 pessoas.

"Estamos com três espaços de eventos com apresentações culturais, padronizamos as barracas que ficam a beira do rio e requalificamos a Coroa do Rio São Francisco, o segundo o ponto turístico mais visitado da cidade, atrás apenas do santuário. O mercado municipal e a praça em frente à igreja também estão com atrações", contou.

Ele afirma que 2 mil novos leitos de hospedagem foram abertos no último ano. Em Bom Jesus da Lapa são 7,5 mil vagas, todas estão ocupadas, mas é comum o público recorrer às cidades vizinhas de Riacho de Santana e Paratinga para se hospedar. Outra tática adotada é o aluguel dos imóveis. No bairro de Nova Brasília, por exemplo, o mais próximo do santuário, cerca de 80% dos moradores alugam a casa ou quartos.

O secretário contou que o planejamento da festa começa a ser discutido em janeiro e que os quatro meses de romaria, que começa com a procissão da Terra e das Águas, em julho, e termina com a de Nossa Senhora Aparecida, em outubro, são responsáveis por movimentar a economia da cidade o ano inteiro. A prefeitura não informou qual o investimento feito na festa, mas o CORREIO apurou que alterna entre R$ 3 e 4 milhões

Grandiosidade

Atualmente, a romaria de Bom Jesus da Lapa é a terceira maior do país, atrás apenas de Aparecida (SP) e de Juazeiro (CE). O reitor do Santuário Bom Jesus da Lapa, padre Roque Silva, contou que a programação é de cinco missas por dia, terço da misericórdia e novenário. Serão 72 mil hóstias e no dia da romaria a expectativa é receber 400 mil devotos. A festa está completando 333 anos.

"Foi no ano de 1691 que Francisco de Mendonça Mar, um jovem português, saindo de Salvador, adentrou os sertões da Bahia e chegou até a gruta da Lapa trazendo consigo a imagem de Bom Jesus e outra de Nossa Senhora da Soledade e fez da gruta sua moradia e o oratório. Isso despertou a curiosidade da população. Mais tarde ele foi ordenado padre", contou.

Ainda no século XVII, a devoção a Bom Jesus foi difundida pela igreja e a construção do santuário dentro de uma gruta atraiu a atenção de curiosos para a Bahia, o que impulsionou a festa. No dia da romaria, os romeiros usam um chapéu de palha para proteger do sol, forrado com tecido branco para simbolizar a paz e amarram uma fita verde em referência a esperança. O trajeto pelas ruas da cidade tem cerca de 2 km. Este ano, o tema da festa é 'Bom Jesus modelo de oração, louvor a Deus e amizade'.

Durante os dez dias de festa, os principais visitantes são do norte de Minas Gerais, do interior da Bahia, de Goiás, do Espírito Santo, de Mato Grosso e do Distrito Federal, nessa ordem. No dia da romaria, os baianos lidaram a lista, principalmente aqueles que vivem no sul do estado. O Santuário de Bom Jesus da Lapa recebe, em média, 1,5 milhão de pessoas por ano.