Bombeiros retiram vítima presa nas ferragens após colisão entre dois caminhões

Uma equipe de Bombeiros do 17° BBM, em Barreiras, retirou um homem que ficou preso nas ferragens após um acidente veicular. A ocorrência aconteceu na BR 242 sentido Tocantins, após uma colisão entre dois caminhões, na manhã desta quinta-feira (16).



Para o resgate, os bombeiros utilizaram o kit de desencarceramento. Após a retirada, a vítima ficou sob os cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O outro homem, que estava no outro caminhão, não ficou preso nas ferragens, mas também sofreu ferimentos e foi atendido pelo Samu.