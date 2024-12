TRAGÉDIA NA BR-116

Bombeiros encerram resgate em acidente com ônibus que seguia para Vitória da Conquista

Operação retirou 38 corpos das ferragens e resgatou 13 sobreviventes; veículo tombou e pegou fogo após colisão com caminhão

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu após uma pedra de granito se soltar do caminhão, atingindo o ônibus, que perdeu o controle, tombou e pegou fogo. Na sequência, um carro de passeio colidiu com o caminhão, mas os ocupantes do veículo sobreviveram.

As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do acidente, enquanto as equipes do IML trabalham na identificação das vítimas.