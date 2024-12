ACIDENTE GRAVE

Tragédia na estrada: 29 pessoas morrem em acidente com ônibus que iria para Vitória da Conquista

Acidente aconteceu na BR-116, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado (21)

Ao todo, 45 pessoas estavam no ônibus da empresa Entram, que saiu do Terminal Tietê, em São Paulo, segundo informações do jornal O Globo. O motorista do ônibus perdeu o controle da direção após um pneu estourar. Ele invadiu a pista contrária e bateu contra uma carreta carregada de blocos de pedras.