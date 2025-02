QUEDA DE 80 METROS

Bombeiros levaram 10h para recuperar corpo de homem que morreu em queda de cachoeira na Bahia

Jeremias tentava tirar foto quando se desequilibrou e caiu

O Corpo de Bombeiros levou cerca de 10 horas para resgatar o corpo de um homem que morreu após cair de uma altura de aproximadamente 80 metros enquanto fazia uma trilha na cachoeira Véu da Noiva, no rio Brumado, em Livramento de Nossa Senhora, sudoeste baiano. A operação de resgate do corpo de Jeremias Almeida Santos, 33 anos, realizada pela guarnição do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM) de Vitória da Conquista, foi extremamente complexa devido ao terreno íngreme. >